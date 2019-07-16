Сговор дагестанских фирм на 8 миллиардов рублей подтвердил Арбитражный суд

СЕГОДНЯ 18:07 2019-07-16T18:07:54+03:00

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Во вторник Арбитражный суд не удовлетворил иск об обжаловании приговора «Мостоотряда-99», «Дорстройотряда-99», «Дормост» и «Бурбау». Антимонопольная служба России считает, что компании вступили в сговор и не сбивали сумму при розыгрыше тендеров на строительство, содержание и ремонт дорог и мостов в Дагестане, передает пресс-служба ФАС.

- В результате деятельности картеля в ходе проведения 58 аукционов Министерства транспорта Республики Дагестан и МКУ ЖКХ Махачкалы снижение цен было минимальным, - сказано в сообщении.

Кроме этого, ФАС собрал нужные доказательства, которые бы указывали, что это был картельный сговор.

- Косвенными доказательствами картельного сговора стали, в том числе, переписка сотрудников компаний, единые IP адреса для подачи заявок на участие в аукционах и при использовании системы «удаленного банка», доверенности на получение цифровых подписей, выданные на одних лиц, - говорит руководитель отдела по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев.

Уголовное дело открыли в июле 2018 года, и в суде вина компаний была признана. Однако они решили обжаловать его.

- Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность решения, вынесенного ФАС России. «Мостоотряд-99», «Дорстройотряд-99», «Дормост» и «Бурбау» будут привлечены к административной ответственности, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU