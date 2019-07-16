2019-07-16T19:29:40+03:00
Общество

Ставропольцы увидят лунное затмение

Спутник Земли скроется на 65 процентов
Антон ШАПОВАЛОВ
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В ночь с 16 на 17 июля жители Ставрополя смогут посмотреть на лунное затмение. Со слов астрономов, космическое явление будет хорошо видно с 23 часов. Небесное зрелище закончится в два ночи.

В пик затмения, который наступит в половину первого, тень Земли скроет Луну на 65 процентов. Для того, чтобы наблюдать за всем, не нужны какие-либо специальные приспособления. Достаточно просто выйти на улицу. Затмение будет хорошо видно на всем юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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