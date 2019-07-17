В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пройдут ливни с градом

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-17T11:53:17+03:00

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В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные ливни с градом.

Как уточняют в Управлении Федеральных автомобильных дорог "Кавказ", непогода придет сегодня, и шквал ветра усилится до 20-23 м/с.

Местных предупреждают, что в реках ожидается подъем уровней воды, а в горах - дождевые сели малого объема.

Водителей просят быть осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU