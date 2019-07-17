В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии пройдут ливни с градом
Синоптики предупреждают местных о возможных ЧС
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В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, по прогнозам синоптиков, ожидаются сильные ливни с градом.
Как уточняют в Управлении Федеральных автомобильных дорог "Кавказ", непогода придет сегодня, и шквал ветра усилится до 20-23 м/с.
Местных предупреждают, что в реках ожидается подъем уровней воды, а в горах - дождевые сели малого объема.
Водителей просят быть осторожными.
ИСТОЧНИК KP.RU