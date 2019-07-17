Лунное затмение 17 июля запечатлели ставропольцы
Тень земли частично скрыла спутник
Фото: Нетипичный Ставрополь
Изменить размер текста:
Ставропольцы наблюдали ночью 17 июля полутеневое затмение луны. Без всяких приспособлений было видно, как земная тень частично скрыла Луну.
Люди делись фотографиями затмения в соцсетях. Жители краевой столицы утверждали, что в городе была отличная видимость необычного астрономического явления, пишет «Своё ТВ».
Те, кто затмение прозевал из-за облачности или сна, потом иронизировали, дескать, это все палец фотографа, а никакое не затмение.
ИСТОЧНИК KP.RU