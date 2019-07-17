Лунное затмение 17 июля запечатлели ставропольцы

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-17T14:28:00+03:00

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Ставропольцы наблюдали ночью 17 июля полутеневое затмение луны. Без всяких приспособлений было видно, как земная тень частично скрыла Луну.

Люди делись фотографиями затмения в соцсетях. Жители краевой столицы утверждали, что в городе была отличная видимость необычного астрономического явления, пишет «Своё ТВ».

Те, кто затмение прозевал из-за облачности или сна, потом иронизировали, дескать, это все палец фотографа, а никакое не затмение.

ИСТОЧНИК KP.RU