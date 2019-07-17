Несанкционированный митинг в Черкесске наказали административно
Отдел МВД России по Черкесску возбудил административное производство по 20.2 статье КоАП (нарушение установленного порядка организации и проведения митинга). В ходе расследования дела полиция установит главных лиц несанкционированного сбора людей. Их привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.
- [Ведомство] предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и предостерегает участников акций о недопустимости нарушений законодательства при проведении собраний, - сказано в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU