Несанкционированный митинг в Черкесске наказали административно

СЕГОДНЯ 15:57 2019-07-17T15:57:03+03:00

Хотя за такое нарушение закона можно получить уголовную статью

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Отдел МВД России по Черкесску возбудил административное производство по 20.2 статье КоАП (нарушение установленного порядка организации и проведения митинга). В ходе расследования дела полиция установит главных лиц несанкционированного сбора людей. Их привлекут к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

- [Ведомство] предупреждает об административной и уголовной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и предостерегает участников акций о недопустимости нарушений законодательства при проведении собраний, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU