25-летний чеченец может стать мэром Новосибирска

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-18T10:18:50+03:00

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В среду избирательная комиссия Новосибирска перестал принимать документы от кандидатов на пост мэра Новосибирска. Последним человеком, который успел зарегистрировать себя в избиркоме, стал 25-летний уроженец Чечни Мухаммед-Али Хаюрин.

На выборы молодой человек идет при поддержке «Партии возрождения села». На совещании партии его кандидатуру выдвинул сами руководители. Из 14 человек только один не дал никакого ответа, остальные приняли его кандидатуру.

О Хаюрине известно, что он родился в селе Бамут Чечни. Там же он до сих пор и зарегистрирован. В Новосибирск приехал, чтобы отучиться в Сибирском государственном университете путей сообщения по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью». Сейчас же он гендиректор местной компании, которая ремонтирует жилые дома и квартиры.

Недавно кандидат в мэры завел себе страницу в социальных сетях, чтобы общаться с электоратом.

ИСТОЧНИК KP.RU