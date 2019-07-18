Полицейские Дагестана разыскивают Калимат

СЕГОДНЯ 12:49 2019-07-18T12:49:22+03:00

Девушка поссорилась с матерью и ушла из дома

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В Дагестане с 9 июля неизвестно местонахождение 19-летней Калимат Абдуллаевой. В МВД республики "КП-Северный Кавказ" рассказали, что девушка нигде не учится и пропала после семейной ссоры.

- Поругалась с мамой и ушла, - рассказал сотрудник Умар. - Никто из близких не знает, где ее искать.

Девушка проживает в селе Дубримахи Акушинского района. Была одета в черные юбку и футболку, на голове - белая косынка.

Разыскивают пропавшую полицейские и волонтеры. Если вам известно ее местонахождение, звоните по номеру: 8964-050-14-14.

Со слов родственников, ранее Калимат из дома не сбегала.

ИСТОЧНИК KP.RU