На жилье «чернобыльцам» Ставрополье потратит 27,1 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-18T14:46:41+03:00

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На Ставрополье подведены промежуточные итоги госпрограммы по обеспечению людей доступным и комфортным жильем.

27,5 млн рублей выделено краю из федерального бюджета на обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны и их вдов жильем.

13 млн рублей направлены на покупку квадратных метров инвалидам. Жилье ветеранов боевых действий в этом году обойдется в 18,8 млн рублей.

Жилищные сертификаты продолжают выдавать вынужденным переселенцам, участникам ликвидации последствий радиационных аварий. «Чернобыльцы» от федерального центра в 2019 году получили 27,1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU