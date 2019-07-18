В Невинномысске снимут юмористическое шоу для ТНТ

СЕГОДНЯ 16:08 2019-07-18T16:08:40+03:00

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В Невинномысске 2, 3 и 4 августа пройдет шоу телеканала «ТНТ» «Импровизация» совместно с фестивалями «Слияние» и «Автошок». В юмористическом проекте перед комиками стоит задача остроумно выполнять задания ведущего. Например, спасти от дракона принцессу с очень плохим слухом.

Жителей и гостей города приглашают присоединиться к грандиозному событию.

ИСТОЧНИК KP.RU