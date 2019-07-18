2019-07-18T16:35:06+03:00
Общество

Минздрав оправдал махачкалинских врачей, не принявших беременного инвалида на коляске

В ведомстве не видят повода для госпитализации больной
Антон ШАПОВАЛОВ
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В среду появилась информация, что в втором родильном доме Махачкалы не приняли беременную Раисат Абдулаеву, которая перемещается на коляске из-за инвалидности. У девушки поднялось давление, она находилась на восьмом месяце беременности.

Со слов пациентке, врачи обосновали свой отказ тем, что давление у девушки в норме. Другим, сомнительным аргументов против госпитализации Абдулаевой стало отсутствие в больнице специальных одиночных палат с сиделкой для инвалидов-колясочников.

В тот же день Абдулаева с мужем звонила в Минздрав Дагестана. В ведомстве вошли в положение девушки и пообещали решить вопрос. Однако ответного звонка не поступило. Больной пришлось обратиться в частную клинику.

Позже в Минздраве прокомментировали ситуацию. Как пояснили в ведомстве, главный врач роддома согласился принять беременную, но сотрудникам помешало это сделать несколько загвоздок. Во-первых, за женщиной-инвалидом было некому. Заменить сиделку мог кто-нибудь из родственников. Супруг же настаивал на том, чтобы за его женой следил кто-нибудь из персонала роддома. Альтернативой мог стать Республиканский центр социальной помощи семье и детям при Министерстве труда и социального развития.

Во-вторых, врачи установили, что у женщин не было каких-либо оснований жаловаться на здоровье. Её давление было 110 на 70, что является нормой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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