На Ставрополье правительство и депутаты спорят об отставке главы сельсовета

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-19T09:15:56+03:00

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Глава Полтавского сельсовета может досрочно уйти в отставку. На предварительном заседании по иску прокуратуры о сложении полномочий выступил отдел по профилактике коррупционных правонарушений краевого правительства.

Александр Попенко не указал в ежегодной декларации сведения о доходе в 70 тысяч рублей, данные о транспорте и пяти банковских счетах. И руководство края выступило за его отставку, но депутаты Полтавского сельсовета не поддержали обращение.

Вмешалась прокуратура, выступив с протестом, но депутаты были непреклонны в своем решении оставить Попенко.

Теперь дело дошло до суда, 1 августа иск будет рассмотрен.

А в краевом правительстве собираются подобные решения оставить на уровне региона.

ИСТОЧНИК KP.RU