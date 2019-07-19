Депутата из Дагестана оставили под арестом
Ему вменяют организацию преступного сообщества
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Советский районный суд Махачкалы постановил продлить арест депутату Народного собрания Дагестана Фикрету Раджабову до 15 ноября. Мужчина подозревается в организации преступного сообщества, передает пресс-служба суда.
Напомним, Раджабова задержали 22 мая после того, как оперативники обыскали рабочее место и дом народного избранника. 24 мая его арестовали на два месяца.
Как уверяют следователи, депутат состоял в преступном сообществе, которое нелегально переписывала на себя больше тысячи участков в Махачкале. В рамках этого же дела полиция задержала двух сотрудников Кадастровой палаты.
ИСТОЧНИК KP.RU