В съемках видеопоздравления мэра Махачкалы участвовал весь город
В четверг мэру Махачкалы Салману Дадаеву исполнилось сорок лет. По этому случаю сотрудники администрации решили вместе с горожанами поздравить главу столицы республики. Видео опубликовал Дадаев в конце дня.
- Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания! Всех вам благ! - написал лидер Махачкалы.
В съемках ролика поучаствовал, наверное, весь город. Его успели поздравить и служитель мечети, и обычный мужчина с книгой, и секретарь, и торговец на рынке, и даже бариста в кофейне. Каждый из участников в письменной форме пожелал Дадаеву что-то свое, и это вышло очень мило.
Трогательное видеопоздравление мэра Махачкалы.
ИСТОЧНИК KP.RU