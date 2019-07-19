В съемках видеопоздравления мэра Махачкалы участвовал весь город

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-19T11:19:27+03:00

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В четверг мэру Махачкалы Салману Дадаеву исполнилось сорок лет. По этому случаю сотрудники администрации решили вместе с горожанами поздравить главу столицы республики. Видео опубликовал Дадаев в конце дня.

- Благодарю всех за поздравления и добрые пожелания! Всех вам благ! - написал лидер Махачкалы.

В съемках ролика поучаствовал, наверное, весь город. Его успели поздравить и служитель мечети, и обычный мужчина с книгой, и секретарь, и торговец на рынке, и даже бариста в кофейне. Каждый из участников в письменной форме пожелал Дадаеву что-то свое, и это вышло очень мило.

Трогательное видеопоздравление мэра Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU