Надпись «Железные люди Железных вод» в золоте увенчает колоннаду Каскадной лестницы

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-19T13:30:54+03:00

После переустройства главной достопримечательности Железноводска ее протяженность составит почти километр

Изменить размер текста: A A

«Железные люди Железных вод» - такую надпись золотыми буквами сделают на колоннаде Каскадной лестницы в Железноводске. Сейчас в курортном городе вовсю ведутся работы по благоустройству Каскадной лестницы. По задумке, ее протяженность составит почти 900 метров.

А на установленной колоннаде будут расположены барельефы известным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU