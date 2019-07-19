Надпись «Железные люди Железных вод» в золоте увенчает колоннаду Каскадной лестницы
После переустройства главной достопримечательности Железноводска ее протяженность составит почти километр
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«Железные люди Железных вод» - такую надпись золотыми буквами сделают на колоннаде Каскадной лестницы в Железноводске. Сейчас в курортном городе вовсю ведутся работы по благоустройству Каскадной лестницы. По задумке, ее протяженность составит почти 900 метров.
А на установленной колоннаде будут расположены барельефы известным людям.
ИСТОЧНИК KP.RU