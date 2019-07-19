Триумф джаза: Ставрополье встретит певцов Чайну Мозес и Тони Момрелла

СЕГОДНЯ 14:50 2019-07-19T14:53:38+03:00

К звездным гостям присоединится и саксофонист Игорь Бутман

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Три города региона поделят яркое событие мира музыки — фестиваль «Триумф джаза. Ставрополье». С 26 по 28 августа в Железноводске, Пятигорске и Буденновске выступят звезды с мировым именем.

Первым фестиваль примет Железноводск, где 26 августа в Пушкинской галерее с мастер-классом выступит американская певица и телеведущая Чайна Мозес. Вечером в курорте пройдет джазовый парад, на котором предстанут участники.

В ДК Пятигорска в этот день даст концерт Анастасия Лютова (Ханты-Мансийск) и Mussorgsky Jazz Orchestra (Санкт-Петербург).

27 августа в Железноводске знаменитый саксофонист Игорь Бутман встретится с поклонниками. А востребованный британский певец Тони Момрелл расскажет, как стать джазовой звездой.

Финал фестиваля отгремит в ДК Буденновска.

ИСТОЧНИК KP.RU