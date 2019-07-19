2019-07-19T18:43:41+03:00
Происшествия

Судьбу детей истязательницы 7-летней девочки в Ингушетии решат 22 июля

Детям подыщут заботливые приемные семьи
Полина ШАПОШНИКОВА
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22 июля в правительстве Ингушетии решат судьбу 7-летней искалеченной девочки и ее неродных братьев. Напомним, дети вместе воспитывались в семье женщины, которую сейчас обвиняют в зверских издевательствах над племянницей.

На совещании с участием органов опеки и представителей администрации будет решен вопрос о передаче детей в хорошие приемные семьи. Избитая девочка находится в московской клинике на лечении, где врачи борются за каждый сантиметр руки, нуждающейся в ампутации. А мальчики – в Республиканском реабилитационном центре. Там их всеми силами пытаются адаптировать и оказывать необходимую психологическую и медикаментозную поддержку. После центра, мальчики будут обследованы Минздравом Ингушетии на предмет необходимости дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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