Власти Чечни: «На каждую женщину должно приходиться по 3 ребенка»

СЕГОДНЯ 08:34 2019-07-20T08:34:42+03:00

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По три ребенка должно быть в каждой чеченской семье. Власти Республики планируют ответственно подойти к реализации нацпроекта «Демография», увеличив рождаемость. Как сказал руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Юнус Абдулхасанов, Чечня рассчитывает сохранять лидерские позиция в стране по уровню рождаемости.

Достигать плановых показателей власти надеются, благодаря материальной поддержке. Так выплаты за первого ребенка в этом году получат около 5 тысяч семей.

ИСТОЧНИК KP.RU