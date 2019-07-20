Власти Чечни: «На каждую женщину должно приходиться по 3 ребенка»
Увеличить рождаемость планируют за счет финансовой поддержки
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По три ребенка должно быть в каждой чеченской семье. Власти Республики планируют ответственно подойти к реализации нацпроекта «Демография», увеличив рождаемость. Как сказал руководитель проектного офиса министерства труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Юнус Абдулхасанов, Чечня рассчитывает сохранять лидерские позиция в стране по уровню рождаемости.
Достигать плановых показателей власти надеются, благодаря материальной поддержке. Так выплаты за первого ребенка в этом году получат около 5 тысяч семей.
ИСТОЧНИК KP.RU