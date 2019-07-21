2019-07-21T10:33:49+03:00
Происшествия

В КБР упала парапланеристка

33-летняя женщина выжила, но серьезно травмировалась
Евгения СОКОРЕВА
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В Кабардино-Балкарии 33-летняя туристка, совершая полет на параплане, потерпела неудачу и при жесткой посадке получила серьезную травму. ЧП произошло в Чегемском районе. У женщины диагностировали перелом плеча. Помогали пострадавшей спасатели из МЧС республики.

- Пострадавшую из города Екатеринбург с переломом ключицы передали работникам скорой медицинской помощи, - сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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