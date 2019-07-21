В КБР упала парапланеристка
33-летняя женщина выжила, но серьезно травмировалась
Изменить размер текста:
В Кабардино-Балкарии 33-летняя туристка, совершая полет на параплане, потерпела неудачу и при жесткой посадке получила серьезную травму. ЧП произошло в Чегемском районе. У женщины диагностировали перелом плеча. Помогали пострадавшей спасатели из МЧС республики.
- Пострадавшую из города Екатеринбург с переломом ключицы передали работникам скорой медицинской помощи, - сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU