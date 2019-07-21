Кирилл "Руки-базуки" назвал заботу о себе своей работой
Обвинения в ничегонеделании Кирилл Терешин считает абсурдными. Фанаты обозвали фрика тунеядцем. Мол, Кирилл, почему ты нигде не работаешь, ничего не делаешь? Но тот уверенно возразил. Говорит, забота о себе - уже работа.
- Ребят, я все делаю. Уборку в квартире, хожу за продуктами, сам себе готовлю, слежу за своим состоянием. На это все уходит время. Как на работу, - считает "Руки-базуки".
Кирилл "Руки-базуки" доказывает, что не бездельник.
Еще в список рабочих моментов синтольщик включил контроль за аккаунтами в соцсетях и выдумывание "чего-то" каждый день, а также съемки (не уточнил какие, вероятно, речь о пиаре заведений и блогеров) в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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