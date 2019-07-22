Конь в пальто существует и работает в Ставрополе
Он предлагает мебель покупателям
Фото: Нетипичный Ставрополь
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Коню в пальто нашли работу в Ставрополе. Знаменитому персонажу определили место в жизни. Фотографию с существом, у которого вместо головы лошадиная маска, а тело мужчины в костюме, разместили в соцсетях. К верхней одежде персонажа прикреплен бейдж, чтобы уж совсем никаких разночтений: «Конь в пальто».
Комментаторы представляют диалог, который мог бы произойти в Ставрополе после покупки в этом креативом магазине:
- Кто вам мебель эту посоветовал?
- Кто- кто...
ИСТОЧНИК KP.RU