В Кабардино-Балкарии спустя девять месяцев после похищения детей возбудили уголовное дело
Спустя девять месяцев после того, как в Кабардино-Балкарии похитили двух малолетних детей, против отца завели уголовное дело. Они должны были быть с матерью Камиллой Зукаевой из поселка Хасанья.
По материал следствия, детей похитили, когда брат женщины Хасан Зукаев вел их с тренировки. Двое неизвестных избили мужчину и увезли детей на иномарке. Позже бывший супруг Зукаевой сказал, что они находятся у него в Кисловодске.
Изначально против отца возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». Но впоследствии статью поменяли на более тяжкую. Детей и отца объявили в международный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»