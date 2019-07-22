В Кабардино-Балкарии спустя девять месяцев после похищения детей возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-22T13:16:48+03:00

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Спустя девять месяцев после того, как в Кабардино-Балкарии похитили двух малолетних детей, против отца завели уголовное дело. Они должны были быть с матерью Камиллой Зукаевой из поселка Хасанья.

По материал следствия, детей похитили, когда брат женщины Хасан Зукаев вел их с тренировки. Двое неизвестных избили мужчину и увезли детей на иномарке. Позже бывший супруг Зукаевой сказал, что они находятся у него в Кисловодске.

Изначально против отца возбудили уголовное дело по статье «Самоуправство». Но впоследствии статью поменяли на более тяжкую. Детей и отца объявили в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU