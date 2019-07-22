Стройку 15 детсадов запустят на Ставрополье в 2019 году

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-22T15:14:50+03:00

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Первые кирпичи 15 детсадов заложат на Ставрополье до конца 2019 года. Создание дополнительных учреждений позволит предоставить больше мест для детей от полутора до трех лет, что отвечает целям нацпроектов «Демография» и «Образование». О них и шла речь на селекторном совещании в правительстве региона. На совещании был поднят вопрос своевременного исполнения взятыми на себя подрядчиками обязательств, когда дело идет о строительстве школ и садов.

Создана целая система мониторинга за тем, как строятся социально значимые объекты в регионах и нет ли проблем, сообщили в пресс-службе минстроя СК.

ИСТОЧНИК KP.RU