Стройку 15 детсадов запустят на Ставрополье в 2019 году
Срыв сроков в строительстве школ и детсадов станет невозможным
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Первые кирпичи 15 детсадов заложат на Ставрополье до конца 2019 года. Создание дополнительных учреждений позволит предоставить больше мест для детей от полутора до трех лет, что отвечает целям нацпроектов «Демография» и «Образование». О них и шла речь на селекторном совещании в правительстве региона. На совещании был поднят вопрос своевременного исполнения взятыми на себя подрядчиками обязательств, когда дело идет о строительстве школ и садов.
Создана целая система мониторинга за тем, как строятся социально значимые объекты в регионах и нет ли проблем, сообщили в пресс-службе минстроя СК.
ИСТОЧНИК KP.RU