На Ставрополье 20-летний водитель без прав на «Ауди» убил себя и пассажира

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-22T15:28:18+03:00

Изменить размер текста: A A

22 июля около 4 утра в Красногвардейском районе в ДТП два человека погибли и трое ранены. Водитель на «Ауди А5» двигался слишком быстро по мокрой дороге, из-за чего его выбросило на встречную полосу. Столкновения с грузовой «ГАЗелью» избежать не удалось.

20-летний водитель и 25-летний пассажир иномарки погибли от смертельных травм. Еще двое пассажиров «Ауди» и 49-летний водитель «ГАЗели» доставлены в больницу. Погибший водитель ездил по трассам без прав. Предстоит выяснить, кто дал ему автомобиль, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU