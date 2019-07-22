На Ставрополье 20-летний водитель без прав на «Ауди» убил себя и пассажира
Три человека попали в Красногвардейскую районную больницу
Фото: УИГБДД по СК
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22 июля около 4 утра в Красногвардейском районе в ДТП два человека погибли и трое ранены. Водитель на «Ауди А5» двигался слишком быстро по мокрой дороге, из-за чего его выбросило на встречную полосу. Столкновения с грузовой «ГАЗелью» избежать не удалось.
20-летний водитель и 25-летний пассажир иномарки погибли от смертельных травм. Еще двое пассажиров «Ауди» и 49-летний водитель «ГАЗели» доставлены в больницу. Погибший водитель ездил по трассам без прав. Предстоит выяснить, кто дал ему автомобиль, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU