Ребенок на трассе, а мама в телефоне: на Ставрополье 4-летняя девочка сбита машиной

СЕГОДНЯ 09:28 2019-07-23T09:30:54+03:00

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В Изобильненском районе мама заговорилась по телефону, а дочка попала под машину. 22 июля около 10:30 на улице Ленина села Московского водитель «Лады Калины» сбил 4-летнюю девочку, которая неожиданно выбежала на проезжую часть. Ребенок получил травму головы.

Выяснилось, что мама в момент ДТП разговаривала на тротуаре по телефону. 47-летний водитель был трезв и не является злостным нарушителем ПДД. Ведется проверка, сообщили в отделе УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU