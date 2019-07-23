Видео: в КБР дикую лису сделали консьержкой в жилом доме

СЕГОДНЯ 13:46 2019-07-23T13:46:05+03:00

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В Кабардино-Балкарии жители одного из домов застали в своем подъезде лисицу, которая решила отдохнуть в помещении. Все происходило в поселке Нейтрино Эльбрусского района республики.

Жительница дома, в который забралась лиса, сняла на видео, как работает новый консьерж. Женщина была удивлена появлению такого работника. Пока что дикое животное чуждается людей и ведет себя осторожно. За это лису окрестили «мизантропом».

- Какой хороший милаш! Вот же смешной, - написал один из пользователей сети.

- Голос такой противный. Отстань от лисы, - потребовал другой комментатор.

У многих видеоролик вызвал только положительные эмоции. Но нашлись и те, которые посмотрели на ситуацию трезво и рассудительно.

- Все тут умиляются. А я вот думаю, что женщине крупно повезло, что лиса не кинулась на нее. Они главные переносчики бешенства, наряду с собаками и кошками.

Лисица-консьерж охраняет подъезд от жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU