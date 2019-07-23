Девушка сорвалась с моста в Кисловодске
В полиции сообщили, что криминальной составляющей в истории нет
Девушка упала с моста в КисловодскеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Молодая женщина соскользнула с моста в Кисловодске. Она попала в больницу с тяжелыми травмами, как пишет «Победа26» .
Случай принялись обсуждать в соцсетях: некоторые написали, что причина падения в нетрезвом состоянии девушки. Знакомые девушки возражают: «Чушь! Алкоголя в этой историй нет! Девушка местная, шла с работы!»
По мнению кисловодчан, мост давно находится в плохом состоянии. Люди с него падают не в первый раз.
ИСТОЧНИК KP.RU