Девушка сорвалась с моста в Кисловодске

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-23T16:40:31+03:00

В полиции сообщили, что криминальной составляющей в истории нет

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Молодая женщина соскользнула с моста в Кисловодске. Она попала в больницу с тяжелыми травмами, как пишет «Победа26» .

Случай принялись обсуждать в соцсетях: некоторые написали, что причина падения в нетрезвом состоянии девушки. Знакомые девушки возражают: «Чушь! Алкоголя в этой историй нет! Девушка местная, шла с работы!»

По мнению кисловодчан, мост давно находится в плохом состоянии. Люди с него падают не в первый раз.

ИСТОЧНИК KP.RU