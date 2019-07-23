2019-07-23T14:59:03+03:00
Происшествия

Обыскивают дома родственников: ставрополец арестован за незаконную добычу полезных ископаемых

На 8 млн рублей «надобывал» мужчина в Кочубеевском районе
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Ставрополе заключили под стражу мужчину, который обвиняется в краже полезного ископаемого. Поиском доказательств занимается отдел по расследованию особо важных дел ставропольского следкома.

По данным следствия, в 2017 году арестованный несколько месяцев без лицензии вел добычу валунно-песчано-гравийной смеси в Кочубеевском районе. «Надобывал» предприимчивый ставрополец на сумму, превышающую 8 млн рублей. Именно такой ущерб причинен бюджету РФ.

Следствие принимает все необходимые меры для возмещения ущерба бюджетной системе РФ. идут обыски по нескольким адресам проживания мужчины и его родственников. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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