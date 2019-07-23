Чеченский депутат Госдумы предложил не продавать алкоголь до 21 года
Депутат Государственной Думы от "Единой России" Шамсаил Саралиев, который представляет Чечню, разработал законопроект, запрещающий продажу алкоголя лицам младше до 21 года. Идея внесена для рассмотрения, передает пресс-служба законодательного собрания.
В пояснительной записке Саралиев оправдывает такую меру тем, что 18-летний человек не может сделать сознательный выбор — пить или нет. По его словам, идею поддерживает российский народ. Это показывают социологические опросы ВЦИОМ, «Трезвой России», видеообращения глав Карачаево-Черкесии, Чувашии и Удмуртии, а также «опыт ряда стран».
- Повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством целого ряда стран: например, Казахстана, США, Фиджи, Индонезии (21 год), Скандинавии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Японии, Исландии, Парагвая (20 лет), Индии (до 25 лет в зависимости от штата, в некоторых штатах Индии продажа алкоголя запрещена), - сказано в пояснительной записке Саралиева.
ИСТОЧНИК KP.RU