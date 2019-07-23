2019-07-23T18:22:21+03:00
Общество

Чеченский депутат Госдумы предложил не продавать алкоголь до 21 года

В качестве положительных примеров чиновник привел Скандинавию и «ряд стран»
Антон ШАПОВАЛОВ
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Депутат Государственной Думы от "Единой России" Шамсаил Саралиев, который представляет Чечню, разработал законопроект, запрещающий продажу алкоголя лицам младше до 21 года. Идея внесена для рассмотрения, передает пресс-служба законодательного собрания.

В пояснительной записке Саралиев оправдывает такую меру тем, что 18-летний человек не может сделать сознательный выбор — пить или нет. По его словам, идею поддерживает российский народ. Это показывают социологические опросы ВЦИОМ, «Трезвой России», видеообращения глав Карачаево-Черкесии, Чувашии и Удмуртии, а также «опыт ряда стран».

- Повышенный возраст продажи алкоголя предусмотрен законодательством целого ряда стран: например, Казахстана, США, Фиджи, Индонезии (21 год), Скандинавии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Японии, Исландии, Парагвая (20 лет), Индии (до 25 лет в зависимости от штата, в некоторых штатах Индии продажа алкоголя запрещена), - сказано в пояснительной записке Саралиева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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