2019-07-24T20:46:55+03:00
Происшествия

Молодая женщина попала под суд за перевод в 5 тысяч рублей

Её обвиняют в финансировании терроризма
Ольга ОСТРОВСКАЯ
Поделиться:
Девушка перевела деньги «другу», воюющему в САРДевушка перевела деньги «другу», воюющему в САРФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Молодая женщина из Кабардино-Балкарии попала под суд за денежный перевод в 5 тысяч рублей. Деньги Регина Бозиева скинула своему «другу» Алиму, воюющему на стороне террористов в Сирийской Арабской Республике.

Прокурор настаивает на том, что женщина виновна в финансировании международного терроризма. Бозиева знала, что Алим сражается на стороне боевиков-повстанцев и осознанно перевела деньги на покупку оружия и боеприпасов. Для этого деревенская жительница даже завела QIWI-кошелёк.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. По закону, Бозиевой грозит от 5 до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Чечне прокомментировали новость о Кадырове, расстрелявшем задержанного боевика
Второй день рождения отмечает пешеход в Невинномысске
Без красной дорожки и черных мерседесов: Пьер Ришар затерялся в толпе туристов в Ессентуках
Путешествие из Ставрополя во Владивосток на велосипеде закончилось для Натальи Ивановой не по плану
Целился в собаку, попал в бабушку с внуком: мужчина в КЧР подстрелил людей из охотничьего ружья
Военный «Урал» опрокинулся в Дагестане: пострадали восемь солдат
Липового сотрудника спецслужб, который оказывал «платные услуги» осудили в Ставрополе
В Северной Осетии восстановят озеро Моздокское
Шотландские потомки Лермонтова приехали в Железноводск
Ненавистники Лермонтова в Кисловодске надругались над его барельефом
В Ессентуках спасатели успели вытащить троих тонущих мальчиков
Ставрополь «заберет» себе 55 млн рублей из 200 на благоустройство
Пятый кандидат на выборах главы Ставрополья подал документы в последний день
На видео попало, как полицейский из Дагестана спас мужчину во время приступа эпилепсии на дороге
ФОК в Ессентуках строится с опережением графика
Шесть человек попали в больницу после аварии в Чечне
Военный городок в Чечне обустроят за три миллиарда
Глава одного из районов Дагестана взобрался на Эльбрус
Безопасность 3 млн человек обеспечили ставропольские полицейские в 2019 году
Кузя из "Универа" оценил тренировку бойца MMA в дагестанских горах
Видео: Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя
65-летнюю женщину ищут в Советском округе больше месяца