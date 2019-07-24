Молодая женщина попала под суд за перевод в 5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:42 2019-07-24T20:46:55+03:00

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Молодая женщина из Кабардино-Балкарии попала под суд за денежный перевод в 5 тысяч рублей. Деньги Регина Бозиева скинула своему «другу» Алиму, воюющему на стороне террористов в Сирийской Арабской Республике.

Прокурор настаивает на том, что женщина виновна в финансировании международного терроризма. Бозиева знала, что Алим сражается на стороне боевиков-повстанцев и осознанно перевела деньги на покупку оружия и боеприпасов. Для этого деревенская жительница даже завела QIWI-кошелёк.

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину. По закону, Бозиевой грозит от 5 до 15 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU