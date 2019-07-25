Разбил остановку от обиды головой: в Ставрополе поймали 36-летнего вандала
На обидчивого мужчину уже возбуждено уголовное дело
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Полиция Ставрополя установила личность подозреваемого в повреждении автобусной остановки. Об этом в соцсетях недавно сообщал глава города Андрей Джатдоев, комментируя: «Детские шалости? Либо просто недоумки? Комфорт раздражает? Ну что ж, это поправимо. Нашли предыдущих, найдём и этих. В новом интерьере ломать уже будет нечего...»
36-летний житель Ставрополя пояснил, что с товарищем в тот день выпивал в баре. Охрана попросила их покинуть заведение, и это так расстроило мужчину, что на остановке он разбил стекло...головой. Возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU