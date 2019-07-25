Разбил остановку от обиды головой: в Ставрополе поймали 36-летнего вандала

СЕГОДНЯ 15:29 2019-07-25T15:29:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ставрополя установила личность подозреваемого в повреждении автобусной остановки. Об этом в соцсетях недавно сообщал глава города Андрей Джатдоев, комментируя: «Детские шалости? Либо просто недоумки? Комфорт раздражает? Ну что ж, это поправимо. Нашли предыдущих, найдём и этих. В новом интерьере ломать уже будет нечего...»

36-летний житель Ставрополя пояснил, что с товарищем в тот день выпивал в баре. Охрана попросила их покинуть заведение, и это так расстроило мужчину, что на остановке он разбил стекло...головой. Возбуждено уголовное дело о вандализме, сообщили в пресс-службе МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU