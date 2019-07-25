2019-07-25T17:19:21+03:00
Происшествия

На Ставрополье 17-летнего наркоторговца приговорили к 7 годам

Он сбывал через интернет крупные партии синтетических наркотиков
Полина ШАПОШНИКОВА
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Сотрудники УФСББ РФ по СК поймали 17-летнего наркоторговца из Изобильненского района. Он организовал поставку крупных и особо крупных партий синтетических наркотиков через интернет. Парень активно помогал расследованию. 4 июля 2019 суд назначил ему 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. 14 июля приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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