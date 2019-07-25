На Ставрополье 17-летнего наркоторговца приговорили к 7 годам
Он сбывал через интернет крупные партии синтетических наркотиков
Изменить размер текста:
Сотрудники УФСББ РФ по СК поймали 17-летнего наркоторговца из Изобильненского района. Он организовал поставку крупных и особо крупных партий синтетических наркотиков через интернет. Парень активно помогал расследованию. 4 июля 2019 суд назначил ему 7 лет 7 месяцев условно с испытательным сроком 5 лет. 14 июля приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU