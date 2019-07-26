Снегопад в июле?! В Кабардино-Балкарии возможно все
Несмотря на то, что основная территория республики страдает от жары или от проливных дождей, в горах республики продолжается зима – идет снег. Местные жители регулярно снимают на видео аномальную погоду в середине лета.
Впрочем, погода меняется постоянно. По словам автора ролика, еще утром была сильная гроза, а ночью температура опускалась до минус пяти градусов.
Жители КБР восхищены красивыми кадрами и признаются, что уже скучают по снегу. В последний раз снег в горах республики выпадал еще в начале мая.
Летний снег выпал в КБР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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