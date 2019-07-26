Снегопад в июле?! В Кабардино-Балкарии возможно все

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-26T14:19:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что основная территория республики страдает от жары или от проливных дождей, в горах республики продолжается зима – идет снег. Местные жители регулярно снимают на видео аномальную погоду в середине лета.

Впрочем, погода меняется постоянно. По словам автора ролика, еще утром была сильная гроза, а ночью температура опускалась до минус пяти градусов.

Жители КБР восхищены красивыми кадрами и признаются, что уже скучают по снегу. В последний раз снег в горах республики выпадал еще в начале мая.

Летний снег выпал в КБР.

ИСТОЧНИК KP.RU