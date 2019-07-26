Выходные в Ставрополе пройдут без дождей, а край опять зальет

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-26T14:49:40+03:00

Столбик термометра не превысит отметки в +30 градусов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дожди с грозой обещают синоптики в регионе

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В Ставропольском крае на выходные специалисты краевого Гидрометцентра прогнозируют дожди. 27 и 28 июля в регионе вероятен кратковременный дождь с грозой . Столбик термометра не превысит отметки в +30 градусов.

А в Ставрополе метеорологи обещают облачные выходные без существенных осадков и максимальную температуру воздуха до +27. Ночью температура опустится до +13.

ИСТОЧНИК KP.RU