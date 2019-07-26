Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-26T17:03:59+03:00

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21-летний студент из Африки сравнил езду маршруток в Ставрополе и Зимбабве. Тинаше Муромбедзи рассказал корреспонденту «Победы26», что в столице его страны водители ждут, пока автобусы заполнятся под завязку и только потом едут по маршруту. Да и маршруты очень условны: перевозчики часто нарушают ПДД из-за пробок и меняют путь, уходя от полицейских, потому что часто работают нелегально. В Ставрополе водители осторожнее, скорость обычно не превышают, отмечает Тинаше.

Юноша учится в краевой столице с 2017 года на инженера нефти и газа в СКФУ. За это время студенту полюбились городские парки, особенно — Победы. А Ставрополь будущий нефтяник полюбил за чистоту.

ИСТОЧНИК KP.RU