2019-07-26T17:03:59+03:00
Общество

Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются

Иностранный студент поделился впечатлениями о городе, в котором учится несколько лет
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

21-летний студент из Африки сравнил езду маршруток в Ставрополе и Зимбабве. Тинаше Муромбедзи рассказал корреспонденту «Победы26», что в столице его страны водители ждут, пока автобусы заполнятся под завязку и только потом едут по маршруту. Да и маршруты очень условны: перевозчики часто нарушают ПДД из-за пробок и меняют путь, уходя от полицейских, потому что часто работают нелегально. В Ставрополе водители осторожнее, скорость обычно не превышают, отмечает Тинаше.

Юноша учится в краевой столице с 2017 года на инженера нефти и газа в СКФУ. За это время студенту полюбились городские парки, особенно — Победы. А Ставрополь будущий нефтяник полюбил за чистоту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео
Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга