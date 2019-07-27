2019-07-27T12:16:23+03:00
Общество

Над Ставрополем проплыло облако-медуза - видео

Явление выложили в социальные сети
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Над Ставрополем проплыло облако-медузаНад Ставрополем проплыло облако-медузаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Над Ставрополем пролетело облако необычной формы. Оно походило на медузу, которая переливалось как северное сияние. Явление запечатлели на видео и выложили в социальные сети.

- Это мезосферные (серебристые) облака, они часто отливают розовым, голубым, жёлтым. Редкое явление, - написал один из комментаторов.

Некоторые реагировали на небесное чудо менее научно. Кто-то предположил, что это НЛО, а кто-то - что это проделки курильщиков. Однако многие впечатлились увиденным.

Медуза над Ставрополем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Застройщик в Ингушетии не достроил детсад, но все равно сдал его
Три ребенка утонули в Каспийском море
Дорогая иномарка сгорела на Ставрополье
Серийного вора алюминиевых лестниц задержали в Ингушетии
В Махачкале снесут семиэтажную новостройку
В Дагестане три села аварийно оставили без газа
Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии
Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Братья-дагестанцы выстрелами запретили своей сестре выходить замуж
Кадыров показал, как отдыхает с друзьями и приближёнными — видео
Две бригады потребовал глава Ставрополя на ремонт улицы Мира
Дом, который строили 12 лет: обманутые дольщики на Ставрополье получат квартиры
В Ингушетии не работает четверть жителей, в остальных республиках - десятая часть
Скрывавших деньги и имущество дагестанских депутатов лишили мандатов
Перевозчики Зимбабве против перевозчиков Ставрополя: иностранец рассказал, чем они отличаются
Псевдо-брокерская компания вытянула у ставропольца почти 2 млн рублей
Мажор оскорбил пожилого дагестанца за уборку
Дагестанец с ножом и пистолетом атаковал квартиру в пригороде Петербурга