Над Ставрополем проплыло облако-медуза - видео

СЕГОДНЯ 12:00 2019-07-27T12:16:23+03:00

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Над Ставрополем пролетело облако необычной формы. Оно походило на медузу, которая переливалось как северное сияние. Явление запечатлели на видео и выложили в социальные сети.

- Это мезосферные (серебристые) облака, они часто отливают розовым, голубым, жёлтым. Редкое явление, - написал один из комментаторов.

Некоторые реагировали на небесное чудо менее научно. Кто-то предположил, что это НЛО, а кто-то - что это проделки курильщиков. Однако многие впечатлились увиденным.

Медуза над Ставрополем.

ИСТОЧНИК KP.RU