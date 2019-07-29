Пятигорскую КВНщицу ловко разыграл мороженщик
Трюк с рожком проделал стамбульский торговец
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Елена Борщёва, которую ставропольцы знают по выступлениям в «Сборной Пятигорска» на КВН, поделилась необычным видео из Стамбула. Ловкий продавец мороженого пошутил над известной юмористкой, проделав с ней трюк с рожком. Торговец то отдавал его в руки девушки, то опять отбирал. Несколько раз он как будто чуть не макнул покупательницу носом в мороженое, но это только видимость.
Цитату оценившей юмор Борщёвой из личной страницы в Instagram приводит «Победа 26»: «Мороженое надо ещё заслужить!»
Стамбульский юмор: КВНщицу Елену Борщёву необычно разыграл мороженщик.
ИСТОЧНИК KP.RU