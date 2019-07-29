Пятигорскую КВНщицу ловко разыграл мороженщик

СЕГОДНЯ 14:33 2019-07-29T14:39:38+03:00

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Елена Борщёва, которую ставропольцы знают по выступлениям в «Сборной Пятигорска» на КВН, поделилась необычным видео из Стамбула. Ловкий продавец мороженого пошутил над известной юмористкой, проделав с ней трюк с рожком. Торговец то отдавал его в руки девушки, то опять отбирал. Несколько раз он как будто чуть не макнул покупательницу носом в мороженое, но это только видимость.

Цитату оценившей юмор Борщёвой из личной страницы в Instagram приводит «Победа 26»: «Мороженое надо ещё заслужить!»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/722890" frameborder="0"></iframe> Стамбульский юмор: КВНщицу Елену Борщёву необычно разыграл мороженщик.

ИСТОЧНИК KP.RU