Мигранты остановили работу бумажного предприятия в Железноводске
Теперь здание опечатано на три месяца
Изменить размер текста:
80 суток простоя назначил суд предприятию по производству бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения в Железноводске.
На заводе незаконно трудоустраивали мигрантов. Проверка вскрыла это обстоятельство, за что компания привлечена к административной ответственности.
Приставы выехали на место и опечатали помещения, сообщает Newstracker со ссылкой на УФССП по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU