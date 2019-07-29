2019-07-29T17:16:34+03:00
Происшествия

Мигранты остановили работу бумажного предприятия в Железноводске

Теперь здание опечатано на три месяца
Полина ШАПОШНИКОВА
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80 суток простоя назначил суд предприятию по производству бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения в Железноводске.

На заводе незаконно трудоустраивали мигрантов. Проверка вскрыла это обстоятельство, за что компания привлечена к административной ответственности.

Приставы выехали на место и опечатали помещения, сообщает Newstracker со ссылкой на УФССП по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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