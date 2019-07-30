Подросток из Чечни покаялся за экстремистские комментарии
16-летний подросток из Чечни извинился перед жителями республики за экстремистские высказывания. За мальчиком наблюдали уже несколько месяцев, передает ЧГТРК.
Как выяснилось, молодой человек резко отзывался обо всем в сообществах, связанных с Чечней. Так, он называл некоторых людей "неверными", или "кафирами".
Подросток работал не один. За ним стоял студент столичного колледжа, который раздавал советы молодому парню и говорил, что надо делать. Отмечается, что подстрекатель живет с мамой и сестрой.
Сам мальчик ведет себя адекватно и осознает свою вину. С ним поговорил помощник главы Чечни Ахмед Дудаев. Он порекомендовал всем подросткам избегать такого тлетворного влияния, потому что оно может привести к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU
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