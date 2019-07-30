На Ставрополье с «детьми войны» рассчитаются летом

СЕГОДНЯ 15:33 2019-07-30T15:41:36+03:00

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Выплаты «детям войны» на Ставрополье закончат платить к началу осени. Почти 160 тысяч ставропольцев входят в эту категорию граждан. Это люди, которым 3 сентября 1945 года не было 18 лет.

150 тысяч из числа льготников уже получили выплаты. Как сообщил министр труда и соцзащиты Иван Ульянченко, осталось еще 2100 ставропольцев, которые не оформили удостоверение «Дети войны». В их числе и те люди, которые находятся за пределами края.

ИСТОЧНИК KP.RU