2019-07-30T17:24:58+03:00
Экономика

Банк Уралсиб запускает акцию «Лови момент с Уралсибом»

Она позволяет приобрести страховой полис с 30% скидкой в любом офисе
Иван ЕГОРОВ
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Фото: УРАЛСИБФото: УРАЛСИБ
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Акция позволяет приобрести страховой полис СК УРАЛСИБ Страхование «Крепкое здоровье» с 30% скидкой в любом офисе Банка УРАЛСИБ.

Акция действует два дня – 1 и 2 августа 2019 года. Стоимость полиса на всю семью составит 4900 рублей (вместо 7000 рублей).

Программа включает консультацию врачей круглосуточного диспетчерского пульта, первичную медико-санитарную помощь и помощь в неотложной форме, «второе медицинское мнение», стоматологические услуги, оказание медицинской помощи при острых внезапных заболеваниях, обострении хронических болезней, отравлениях, ожогах, травмах, обморожениях.

Программа действует в течение года, для граждан от 18 до 75 лет. Лимит страховой защиты – 500 тысяч рублей.

ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ». Лицензии БАНКА РОССИИ СИ № 0667 от 22.01.2018 г.,

СЛ № 0667 от 22.01.2018 г., ПС № 0667 от 15.02.2018 г.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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