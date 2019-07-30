2019-07-30T16:34:33+03:00
Экономика

Ставропольский край значительно сократил госдолг в 2019 году

Регион ничего не должен коммерческим банкам
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставропольский край вошел в четверку регионов, которые смогли значительно сократить госдолг в 2019 году, пишет «Риа Рейтинг». Бремя стало на 34,1% или на 11,25 млрд рублей меньше и составило 21,7 млрд рублей. Среди лидеров по сокращению госдолга Пермский край, Чувашская Республика и Тверская область. Регионам удалось погасить задолженность перед всеми коммерческими банками.

На Ставрополье существенно снизился и объем бюджетных кредитов.

Зато в двух других регионах СКФО госдолг вырос. В Ингушетии - на 15%, в КЧР - на 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвы теракта в Беслане просят о квотах в вузы
Сельского депутата в КБР подозревают в заработке на «безработных»
Масштабный захват земель: жители КБР похитили 131 дачный участок
Мужчина из Ингушетии, наживший на соцвыплатах больше 20 млн, получил три года
Видео смешное, ситуация страшная: в Ставрополе водитель странно вел себя на дороге
"Чуть не порвали": дагестанцы и полицейские перетягивали задержанного - видео
Женщина на Ставрополье чуть не сгорела заживо в заблокированном авто
На Ставрополье с «детьми войны» рассчитаются летом
На одной из улиц Ставрополя 31 июля отключат воду
Минприроды: розовые отходы завода повредили почву в селе Татарка
В страшном ДТП в Дагестане погибло двое
Нашел в кармане 300 рублей и стал миллионером: житель Северной Осетии крупно выиграл в лотерее
В горах Дагестана умер житель Ленинградской области
Троллейбусы Ставрополя будут работать ночью
Ставропольский мафиози, которого «крышевали» чиновники, получил приговор
Застройщика детсада из Ингушетии поймали на хищении 14 миллионов