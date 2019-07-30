Ставропольский край значительно сократил госдолг в 2019 году

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-30T16:34:33+03:00

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Ставропольский край вошел в четверку регионов, которые смогли значительно сократить госдолг в 2019 году, пишет «Риа Рейтинг». Бремя стало на 34,1% или на 11,25 млрд рублей меньше и составило 21,7 млрд рублей. Среди лидеров по сокращению госдолга Пермский край, Чувашская Республика и Тверская область. Регионам удалось погасить задолженность перед всеми коммерческими банками.

На Ставрополье существенно снизился и объем бюджетных кредитов.

Зато в двух других регионах СКФО госдолг вырос. В Ингушетии - на 15%, в КЧР - на 12%.

ИСТОЧНИК KP.RU