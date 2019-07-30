Мужчина из Ингушетии, наживший на соцвыплатах больше 20 млн, получил три года

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-30T17:44:53+03:00

Это время он проведет в колонии строгого режима

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Верховный суд Ингушетии приговорил местного жителя к трем годам строгого режима по уголовному делу о мошенничестве. Мужчина зарабатывал на социальных выплатах, передает пресс-служба Следственного комитета по республике.

- Установлено, что уполномоченный по доверенности с "ТЕКСТ", "ЛИАНА", "Южная Торгово-строительная компания", "БЕРКАТ" необоснованно вносил в отчеты формы 4-ФСС упомянутых обществ ложные сведения о наступлении страховых случаев по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, уходу за ребенком на сумму более 20 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Средства, которые были переведены на счета этих компаний, похитили. Мужчине вменяли уголовную ответственность по четвертой части 159.2 статье (мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере).

ИСТОЧНИК KP.RU