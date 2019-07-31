На Ставрополье микроавтобус на скорости въехал в комбайн

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-31T10:08:27+03:00

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В Андроповском районе ночью 30 июля водитель микроавтобуса с прицепом вписался в комбайн. В Госавтоинспекции края говорят, что мужчина ехал на «Мерседес Бенц Спринтер» слишком быстро, потому объехать стоявший на краю проезжей части комбайн и не смог. 46-летний мужчина с ссадинами и ушибами был госпитализирован. 54-летний водитель комбайна остался невредим.

В базе данных МВД госпитализированный прочно создал репутацию нарушителя ПДД. А комбайнеру досталось за отсутствие страхового полиса, за управление без регистрационных документов, а также за превышение допустимых габаритов на транспортном средстве. Водителю зерноуборочной машины грозит лишение прав и крупный денежный штраф. Идет проверка степени вины участников аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU