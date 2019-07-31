Ушибы по всему телу: в Кисловодске студента на «зебре» сбил любитель скорости

СЕГОДНЯ 10:21 2019-07-31T10:21:07+03:00

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17-летнего студента в 11 ночи на «зебере» сбил в Кисловодске водитель «Лады Калины». Роковая встреча случилась на проспекте Победы, когда парень пересекал дорогу по переходу, не оснащенному светофором. К сожалению, водитель «Калины» не сбросил высокую скорость, которую успел набрать. В больницу юноша поехал со множеством ушибов и ссадин от головы до пят.

29-летний водитель выбрал привычную линию поведения: он не раз был пойман на превышении скорости и игнорировании пешеходов.

В Госавтоинспекции края разбираются со степенью вины каждого из участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU