Ушибы по всему телу: в Кисловодске студента на «зебре» сбил любитель скорости
17-летний парень попал в больницу
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17-летнего студента в 11 ночи на «зебере» сбил в Кисловодске водитель «Лады Калины». Роковая встреча случилась на проспекте Победы, когда парень пересекал дорогу по переходу, не оснащенному светофором. К сожалению, водитель «Калины» не сбросил высокую скорость, которую успел набрать. В больницу юноша поехал со множеством ушибов и ссадин от головы до пят.
29-летний водитель выбрал привычную линию поведения: он не раз был пойман на превышении скорости и игнорировании пешеходов.
В Госавтоинспекции края разбираются со степенью вины каждого из участников ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU