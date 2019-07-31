2019-07-31T11:54:03+03:00
Звезды

На фестиваль IntoTheBus в Кисловодск приедет австралийская певица

Ожидается около тысячи гостей, которые ждут от встречи музыки и оздоровления
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Березовском ущелье с 1 по 11 августа Кисловодск примет около тысячи участников музыкально-оздоровительного фестиваля IntoTheBus 2019: путешественников, любителей экспериментальной музыки.

В одном из самых красивых мест КМВ для гостей будут проводиться экскурсии, оздоровительные практики и музыкальные выступления. Кстати, ожидается приезд австралийской певицы Перукуа.

Организаторы описывают мероприятие как душевную встречу друзей, вышедших из таинственного автобуса на природе.

На 14 площадках разместятся детская зона, минеральный источник, чайное пространство, экостоянка, вдохновляющее кино, освежающее озеро, водопад, правильная кухня, баня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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