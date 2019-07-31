2019-07-31T14:44:53+03:00
Общество

Сергей Безруков просит забрать ставропольских детдомовцев в семью

Мать лишили родительских прав и 11-летняя Алена трогательно заботится о братишке
Полина ШАПОШНИКОВА
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Посол фонда «Измени одну жизнь» знаменитый российский актер Сергей Безруков озвучивает видеоанкеты детей из детдомов. Недавно он рассказал и о ребятах из Ставропольского края, брате и сестре Артеме и Алене. У них нет других близких людей кроме друг друга. Мать лишили родительских прав, а где отец — неизвестно. Теперь старшая сестра 11-летняя Алена берет на себя материнские обязанности и заботится о 7-летнем брате: делает с ним уроки и играет. Артем сестру слушается, учится хорошо.

Сергей Безруков ищет семью ставропольским детям.

«Я хочу попроситься в семью», - говорит Артем. «Я мечтаю, чтобы меня мама и папа забрали навсегда», – признается Алена.

Обратиться по поводу усыновления брата и сестры можно к региональному оператору банка данных на Ставрополье: 8 (8652) 37-28-45

ИСТОЧНИК KP.RU

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