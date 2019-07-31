ФСБ нагрянула с обысками в Роспотребнадзор Дагестана

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-31T15:40:21+03:00

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В Дагестане сотрудники ФСБ и МВД ведут обыски в здании республиканского Роспотребнадзора. По сведениям источника, речь идёт о расследовании дела против глав одного из отделов ведомства. Его действия могли нанести казне ущерб на 50 миллионов рублей.

— Сотрудники управления ФСБ Дагестана и управления по борьбе с экономическими преступлениями обыскивают офис одного из сотрудников. По информации следствия, из-за незаконно подписанных бумаг частные клиники получили финансирование от ФОМС. Пятьдесят миллионов, или больше. При этом у них не были соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных структурах.

ИСТОЧНИК KP.RU