Для фестиваля «Железная грязь» на Ставрополье изобрели конкурсы на грани фола
Событие в Железноводске, которое рискует потягаться по своей безумности с блинами на лопате, что прославили Ставропольский край на всю страну, — фестиваль «Железная грязь».
К 24 августа в курортный город завезут 250 тонн грязи. В ней участники будут барахтаться, играя с мячом, участвуя в семейном многоборье, забегах задом наперед.
Хотите еще безумнее? В турнире «Больше грязи!» люди обмажутся тамбуканской жижей и пробегут 30 метров, после чего счистят грязь в бочку. Победителем окажется бегун, который унес на себе больше всего грязи.
Среди девушек выберут «грязную» королеву, корону которой вручит Железный Мойдодыр.
Очищаться от «скверны»участники будут в минеральной воде.
ИСТОЧНИК KP.RU