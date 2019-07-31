Для фестиваля «Железная грязь» на Ставрополье изобрели конкурсы на грани фола

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-31T15:48:47+03:00

Обмазать себя толстым слоем грязи и пробежать 30 метров предлагают участникам грязного мероприятия в Железноводске

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Событие в Железноводске, которое рискует потягаться по своей безумности с блинами на лопате, что прославили Ставропольский край на всю страну, — фестиваль «Железная грязь».

К 24 августа в курортный город завезут 250 тонн грязи. В ней участники будут барахтаться, играя с мячом, участвуя в семейном многоборье, забегах задом наперед.

Хотите еще безумнее? В турнире «Больше грязи!» люди обмажутся тамбуканской жижей и пробегут 30 метров, после чего счистят грязь в бочку. Победителем окажется бегун, который унес на себе больше всего грязи.

Среди девушек выберут «грязную» королеву, корону которой вручит Железный Мойдодыр.

Очищаться от «скверны»участники будут в минеральной воде.

ИСТОЧНИК KP.RU