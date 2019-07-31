Деньги, тачки, но без девочек: "Чеченский Халк" рассказал, о чем мечтал с детства

СЕГОДНЯ 17:06 2019-07-31T17:08:23+03:00

"Чеченский Халк" нажил все, о чем мечтал с детства Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек показал, сколько ему нужно для настоящего счастья

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Асхаб Тамаев, известный широкой публике под прозвищем "Чеченский Халк", снял ролик, в котором признается, что выполнил все свои мечты. Для счастливого "сегодня" молодому человеку нужно не так много: Mercedes и пару десятков купюр пятитысячного номинала. Это видео он опубликовал на своем основном профиле в Instagram.

Сначала Тамаев сидит без ничего и задается вопросом, где ему взять "такую хорошую машину". И в мгновение ока она появляется около него:

- О, вот это чудеса! - с чеченским акцентом удивился "Чеченский Халк" и продолжил. - Сейчас бы ещё денег.

И за долю секунд в руках Тамаева появляется небрежно раскрытый веер пятитысячных купюр.

- Во! На сегодня мне этого хватит, - сказал "Чеченский Халк" и удалился из кадра к своей автомобильной мечте.

У некоторых подписчиков остался только один вопрос: а где девушка для полноты картины? Пользователям приходится только гадать.

Тамаев показывает, о чем мечтал с детства.

ИСТОЧНИК KP.RU