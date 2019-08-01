Мэр Магаса расстроился, что ему пишут гадости, и удалился из соцсетей

СЕГОДНЯ 10:03 2019-08-01T10:03:22+03:00

Он не хочет, чтобы люди в его комментариях спорили

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Градоначальник Магаса Беслан Цечоев удалил свой аккаунт в Instagram, на котором было 72 тысячи подписчиков. Через этот профиль мэр общался с горожанами и принимал от них жалобы.

Правда, Цечоев оказался очень ранимым пользователем социальных сетей. В последнем своему посте он признался, что читает все комментарии и пытается отреагировать на каждую просьбу помочь.

- Обращаются люди, которым ты хотел бы от души помочь, но, к сожалению, не бывает такой финансовой возможности. Ни у самого, ни в рамках своих полномочий. Комментарии всегда у подписчиков доброжелательны и в поддержку мэрии Магаса, но всё-таки подумал об удалении аккаунта. Бывает печально видеть хоть один комментарий, не вписывающийся в рамки нашего этикета и общепринятых человеческих правил, - написал Цечоев.

Чиновник посетовал на то, что он создавал свой аккаунт, чтобы объединить народ. Но его посты стали площадкой для выяснения отношений, зачастую — в грубой форме. Поэтому он решил закрыть его.

ИСТОЧНИК KP.RU